Вооружённые силы Украины (ВСУ) не контролируют полностью Суджу в Курской области, там находятся силы Армии России. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

"На том участке, где я сейчас нахожусь, Суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты", — указал командир в эфире телеканала "Россия 24" и добавил, что в Судже находятся российские подразделения.