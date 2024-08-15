Алаудинов опроверг враньё ВСУ об отходе Армии России из Суджи
Алаудинов: Подразделения ВС РФ остаются в Судже в Курской области
Вооружённые силы Украины (ВСУ) не контролируют полностью Суджу в Курской области, там находятся силы Армии России. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"На том участке, где я сейчас нахожусь, Суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты", — указал командир в эфире телеканала "Россия 24" и добавил, что в Судже находятся российские подразделения.
Напомним, с 6 августа военные ВС РФ борются с ВСУ в приграничных районах России. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, в атаке задействованы 12 тысяч бойцов противника. Сейчас потери ВСУ уже достигли 2,3 тысячи военных. Алаудинов отметил, что целью украинской вылазки был захват Курской АЭС, но он не удался. По его словам, провал атаки заставил Киев сменить тактику, и теперь ВСУ "полезли во все щели" в приграничных районах, но российские войска справляются с натиском. Кроме того, ВСУ планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской.
ТАСС / Алексей Коновалов