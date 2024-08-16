США врут, когда говорят о непричастности к преступлениям Вооружённых сил Украины в Курской области. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев.

"Заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности", — подчеркнул Патрушев в интервью газете "Известия".

Помощник российского лидера дополнил, что в Вашингтоне постоянно "говорят одно, а делают другое". По его словам, Киев не рискнул бы атаковать Курскую область без поддержки и участия Соединённых Штатов. Патрушев также напомнил, что киевский режим создал Запад. Именно страны НАТО, по словам помощника президента, снабжают ВСУ оружием, инструкторами, и разведанными.