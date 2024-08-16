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16 августа, 09:12

Патрушев обвинил США во лжи о непричастности к атаке ВСУ на Курскую область

США врут, когда говорят о непричастности к преступлениям Вооружённых сил Украины в Курской области. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев.

"Заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности", — подчеркнул Патрушев в интервью газете "Известия".

Помощник российского лидера дополнил, что в Вашингтоне постоянно "говорят одно, а делают другое". По его словам, Киев не рискнул бы атаковать Курскую область без поддержки и участия Соединённых Штатов. Патрушев также напомнил, что киевский режим создал Запад. Именно страны НАТО, по словам помощника президента, снабжают ВСУ оружием, инструкторами, и разведанными.

"Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб", — отметил он.

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Напомним, ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области 6 августа, однако на российской территории их ждало уничтожение. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, целью украинской вылазки был захват Курской АЭС, но он не удался. В связи с этим ВСУ сменили тактику и "полезли во все щели" в приграничных районах, но российские военные справляются с натиском. В итоге Киеву приходится снимать резервы с других участков фронта, чтобы выслать их в качестве подкрепления. Тем временем в Великобритании отметили, что в НАТО дали "зелёный свет" Украине на атаку по Курской области.

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Shutterstock / FOTODOM / zef art

Дарья Нарыкова
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