В Лондоне подтвердили версию Алаудинова о боевом задании ВСУ от НАТО в Курской области
Политик Куртен: Украина получила разрешение на атаку Курской области от НАТО
Украине дали "зелёный свет" в НАТО на атаку по Курской области. Об этом на личной странице в социальной сети X написал британский политик и глава партии "Наследие" Дэвид Куртен.
"Вторжение режима Зеленского в Курскую область России было одобренной НАТО обречённой попыткой захватить Курскую атомную электростанцию", — написал политик.
По его словам, сейчас уже стало ясно, что операция украинской армии оказалась провальной. Подразделения ВСУ взяты в окружение российскими войсками, уже приступившими к зачистке от территории от вражеского присутствия.
Ранее такое же мнение озвучил помощник президента РФ Николай Патрушев. По его словам, НАТО и западные спецслужбы напрямую участвовали в организации вторжения в Курскую область. Патрушев напомнил, что Запад является главным спонсором продолжающегося конфликта. А командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, чтр целью украинской вылазки был захват Курской АЭС, но он не удался. В связи с этим украинские войска сменили тактику и "полезли во все щели" в приграничных районах, но российские войска справляются с натиском. В итоге Киеву приходится снимать резервы с других участков фронта, чтобы выслать их в качестве подкрепления.
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