Патрушев: ВСУ планировали атаку на Курскую область с участием НАТО и спецслужб
НАТО и спецслужбы Запада принимали участие в планировании нападения ВСУ на Курскую область, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
"Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб. Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима", — сказал Патрушев в интервью газете "Известия".
Помощник российского лидера напомнил, что именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием и военными инструкторами, а также в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия солдат.
Кроме того, заявления Госдепа США о непричастности к вылазке ВСУ в Курскую область не соответствуют действительности, добавил он. Штаты регулярно говорят одно, а делают другое, и без участия и непосредственной поддержки Вашингтона Киев бы не рискнул зайти на территорию России.
Напомним, ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области 6 августа, однако на российской территории их ждало уничтожение. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, целью украинской вылазки был захват Курской АЭС, но он не удался. В связи с этим украинские войска сменили тактику и "полезли во все щели" в приграничных районах, но российские войска справляются с натиском. В итоге Киеву приходится снимать резервы с других участков фронта, чтобы выслать их в качестве подкрепления.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine