НАТО и спецслужбы Запада принимали участие в планировании нападения ВСУ на Курскую область, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб. Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима", — сказал Патрушев в интервью газете "Известия".

Помощник российского лидера напомнил, что именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием и военными инструкторами, а также в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия солдат.

Кроме того, заявления Госдепа США о непричастности к вылазке ВСУ в Курскую область не соответствуют действительности, добавил он. Штаты регулярно говорят одно, а делают другое, и без участия и непосредственной поддержки Вашингтона Киев бы не рискнул зайти на территорию России.