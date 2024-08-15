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15 августа, 20:21

Пентагон сообщил, что пытается узнать больше о целях ВСУ в Курской области

Минобороны Соединённых Штатов предпринимает попытки получить расширенную информацию о целях, которые ставило перед ВСУ военное командование Украины в момент вылазки на территорию Курской области. Соответствующее заявление в рамках брифинга сделала зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы пытаемся узнать больше об их целях и задачах", — намекнула на неосведомлённость США политик.

При этом, по словам Сингх, Вашингтон не изменит номенклатуру поставляемых Киеву вооружений в связи с ситуацией в Курской области, однако ситуация не является статичной.

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А тем временем силы украинских подразделений тают под Курском из-за натиска российских военных. Лишь за последние сутки противника вытеснили из населённых пунктов Крупец и Мартыновка. ВСУ уже потеряли свыше 2,5 тысячи бойцов и десятки единиц техники. В попытке уцелеть боевики массово сдаются в плен, но обменивать военных преступников никто не будет, предупреждали ранее в Госдуме.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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