Пентагон сообщил, что пытается узнать больше о целях ВСУ в Курской области

Минобороны Соединённых Штатов предпринимает попытки получить расширенную информацию о целях, которые ставило перед ВСУ военное командование Украины в момент вылазки на территорию Курской области. Соответствующее заявление в рамках брифинга сделала зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы пытаемся узнать больше об их целях и задачах", — намекнула на неосведомлённость США политик.