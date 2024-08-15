В Белом доме высказались об ответе России на нападение ВСУ на Курскую область

Американские власти не имеют представления о том, чего ждать от России в ответ на атаку ВСУ на Курскую область. Такое заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Трудно сказать… Мы не можем с уверенностью сказать, что сделает [президент РФ Владимир] Путин", — сказал он журналистам, добавив, что Белый дом следит за перемещениями российских войск.

При этом Кирби не смог сказать, смогут ВСУ удержать контроль над занятой территорией в Курской области.