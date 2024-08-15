В Белом доме высказались об ответе России на нападение ВСУ на Курскую область
Кирби: США не знают, как РФ ответит на нападение ВСУ на Курскую область
Американские власти не имеют представления о том, чего ждать от России в ответ на атаку ВСУ на Курскую область. Такое заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Трудно сказать… Мы не можем с уверенностью сказать, что сделает [президент РФ Владимир] Путин", — сказал он журналистам, добавив, что Белый дом следит за перемещениями российских войск.
При этом Кирби не смог сказать, смогут ВСУ удержать контроль над занятой территорией в Курской области.
"Я не могу и не стану говорить об операциях ВСУ, да и не в состоянии этого делать. Я не могу судить об их намерениях и конечных целях, а также об их возможностях достичь этих целей", — указал он.
Как уже писал Life.ru, 6 августа украинские военные попытались вторгнуться в Курскую область, но получили отпор от наших бойцов, до сих пор в приграничных районах идут напряжённые бои. ВСУ уже потеряли до 2640 бойцов, 37 танков и лишились множества другой техники. Соратник Кадырова говорил, что целью украинской вылазки был захват Курской АЭС, а также части Белгородской области. При этом он отметил, что провал киевского режима заставил Незалежную сменить тактику.
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