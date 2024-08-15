Минцифры: Сотрудник Ростелекома погиб во время обстрела ВСУ Рыльска под Курском
Сотрудник "Ростелекома" Александр Некрасов погиб в Курской области во время обстрела Рыльска Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.
"Сегодня мы узнали, что в Курской области погиб наш коллега — связист Александр Некрасов. Он работал в местном филиале "Ростелекома" более 20 лет", — указано в сообщении.
В министерстве уточнили, что ВСУ атаковали инженеров, когда те вели работы по восстановлению связи в Рыльске. Уточняется, что это первый случай за всю спецоперацию, когда жертвами украинской агрессии становятся связисты.
Некрасов погиб на месте, а его напарник, Андрей Бариев, получил ранения и был госпитализирован. Министр информационного развития Максут Шадаев выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления раненому.
Напомним, что ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область 6 августа, с тех пор в приграничных районах продолжаются напряжённые бои. По сведениям Минобороны на сегодняшний день, потери украинской стороны в регионе составили до 2640 бойцов, 37 танков и множества другой техники. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов отметил, что целью украинской вылазки был захват Курской АЭС, но он не удался. По его словам, провал атаки заставил Киев сменить тактику, и теперь ВСУ "полезли во все щели" в приграничных районах, но российские войска справляются с натиском. Кроме того, ВСУ планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской.
Telegram / Алексей Смирнов