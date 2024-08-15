Минцифры: Сотрудник Ростелекома погиб во время обстрела ВСУ Рыльска под Курском

Сотрудник "Ростелекома" Александр Некрасов погиб в Курской области во время обстрела Рыльска Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

"Сегодня мы узнали, что в Курской области погиб наш коллега — связист Александр Некрасов. Он работал в местном филиале "Ростелекома" более 20 лет", — указано в сообщении.

В министерстве уточнили, что ВСУ атаковали инженеров, когда те вели работы по восстановлению связи в Рыльске. Уточняется, что это первый случай за всю спецоперацию, когда жертвами украинской агрессии становятся связисты.