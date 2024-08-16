Патрушев предупредил о тревожных планах Запада на Балтийское море
Патрушев: НАТО хочет изгнать РФ из Балтийского моря с помощью Швеции и Финляндии
Североатлантический альянс вынашивает план по полному изгнанию России из Балтийского моря с целью установить над акваторией абсолютный контроль. Для реализации корыстных интересов блок использует скандинавские государства, уверен помощник президента РФ Николай Патрушев.
"Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" альянса, используя для этого новоиспечённые страны НАТО — Швецию и Финляндию", — заявил экс-председатель Совбеза РФ изданию "Известия".
Параллельно Организация Североатлантического договора собирается потеснить Россию и в Чёрном море, добавил Патрушев. По его словам, для увеличения своего влияния в регионе страны Запада не погнушаются нарушить Конвенцию Монтрё и другие международные договорённости.
След НАТО чётко прослеживается и в недавней атаке ВСУ на Курскую область, уверен Патрушев. Специалисты альянса занялись планированием преступной акции, предчувствуя скорый крах киевского режима. Однако вылазка оказалась неудачной — численность украинских подразделений ежесуточно сокращается на сотни человек и командование противника вынуждено оголять передовую для удержания занятых территорий.