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16 августа, 00:19

Патрушев предупредил о тревожных планах Запада на Балтийское море

Патрушев: НАТО хочет изгнать РФ из Балтийского моря с помощью Швеции и Финляндии

Североатлантический альянс вынашивает план по полному изгнанию России из Балтийского моря с целью установить над акваторией абсолютный контроль. Для реализации корыстных интересов блок использует скандинавские государства, уверен помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" альянса, используя для этого новоиспечённые страны НАТО — Швецию и Финляндию", — заявил экс-председатель Совбеза РФ изданию "Известия".

Параллельно Организация Североатлантического договора собирается потеснить Россию и в Чёрном море, добавил Патрушев. По его словам, для увеличения своего влияния в регионе страны Запада не погнушаются нарушить Конвенцию Монтрё и другие международные договорённости.

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След НАТО чётко прослеживается и в недавней атаке ВСУ на Курскую область, уверен Патрушев. Специалисты альянса занялись планированием преступной акции, предчувствуя скорый крах киевского режима. Однако вылазка оказалась неудачной — численность украинских подразделений ежесуточно сокращается на сотни человек и командование противника вынуждено оголять передовую для удержания занятых территорий.

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Совет безопасности РФ

Илья Пушкарев
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