Патрушев предупредил о тревожных планах Запада на Балтийское море

Североатлантический альянс вынашивает план по полному изгнанию России из Балтийского моря с целью установить над акваторией абсолютный контроль. Для реализации корыстных интересов блок использует скандинавские государства, уверен помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" альянса, используя для этого новоиспечённые страны НАТО — Швецию и Финляндию", — заявил экс-председатель Совбеза РФ изданию "Известия".