Дании отказали в праве изгонять российские корабли из Балтики СМИ: Дания не имеет права ограничивать судоходство в Балтийском море 23 июня, 10:55 Дания не имеет права ограничивать судоходство в Балтийском море. Обложка © freepik / wirestock

Дания не вправе ограничивать для России судоходство в Балтийском море. Об этом пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger. Там подчёркивается, что речь идёт о международных водах и односторонний запрет на проход каких-либо кораблей недопустим.

В материале отмечается, что Балтийское море находится в равноправном пользовании у всех стран, поэтому для введения каких-ибо ограничений на судоходство потребуется согласие и других государств.

Напомним, страны НАТО в качестве "наказания" для Москвы рассматривают вариант закрыть Балтийское море для российских судов. А 17 июня министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал подумать над тем, чтобы запретить нефтяным танкерам РФ проходить по Балтике. Посол России в Дании Владимир Барбин уже назвал подобные инициативы неприемлемыми с точки зрения международного законодательства.

Авторы Татьяна Миссуми