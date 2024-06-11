НАТО намерено усилить присутствие на востоке от Чёрного до Балтийского морей

НАТО планирует существенно усиливать военное присутствие на восточном фланге. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте президента Латвии Эдгарса Ринкевичса перед саммитом "Бухарестской девятки" в Риге. Заявление также подтвердили главы Польши и Румынии Анджей Дуда и Клаус Йоханнис.

В коммюнике также говорится о том, что для реализации укрепления восточного фланга альянса потребуется увеличить расходы на оборону. В связи с этим планируется нарастить соответствующий поток инвестиций.

Ранее Ринкевичс заявил, что руководство НАТО не пришло к единому мнению о том, как отвечать на мелкие происшествия, якобы являющиеся признаками диверсионной активности РФ в Европе. Как бы то ни было, блок не готов применить против России оружие. Доказательств таких действий с российской стороны приведено не было, политик ограничился словами о том, что Евросоюз "фиксирует рост диверсионной кампании России". Как один из вариантов ответа Москве на это рассматривают возможность закрыть российским кораблям доступ в балтийскую акваторию, однако это будет сопоставимо с реальным объявлением войны.