Возможное закрытие Балтики для российских кораблей сравнили с "объявлением войны" Президент Латвии Ринкевичс: Закрытие Балтийского моря для РФ — это начало войны 4 июня, 10:24 Закрытие Балтийского моря для РФ — это начало войны. Обложка © freepik / wirestock

В НАТО пока не могут определиться, какой ответ давать на мелкие инциденты, якобы свидетельствующие о диверсионной деятельности России в Европе, однако альянс в любом случае не готов использовать оружие против Москвы. Об этом сказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс газете Financial Times.

"Мы не собираемся пускать ракеты по России из-за довольно мелкого инцидента", — подчеркнул он.

По его словам, в ЕС якобы фиксируют "растущую российскую диверсионную кампанию". При этом Ринкевичс не привёл аргументов в пользу своих обвинений. В качестве "наказания" для Москвы рассматривается вариант закрыть Балтийское море для российских судов, но это сравнимо с "объявлением войны", рассудил президент Латвии.

Ранее Украина и Латвия заключили двусторонний договор о безопасности. В рамках соглашения Рига взяла на себя обязательство ежегодно направлять 0,25% ВВП страны на военную помощь Киеву.

Авторы Татьяна Миссуми