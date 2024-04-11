Латвия обязалась ежегодно платить Украине по 0,25% ВВП в качестве военной помощи

Украина и Латвия заключили двусторонний договор о безопасности. В рамках соглашения Рига взяла на себя обязательство ежегодно направлять 0,25% ВВП страны на военную помощь Киеву, заявил Владимир Зеленский в ходе саммита руководителей государств Инициативы трёх морей (союза 13 стран ЕС, а также Молдавии и Украины).

Зеленский и Ринкевичс заключили двустороннее соглашение о безопасности. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

"С президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом поставили подписи под двусторонним соглашением по безопасности между нашими странами", — написал Зеленский в личном телеграм-канале.

Лидер киевского режима утверждает, что Латвия не только обязалась ежегодно отправлять Незалежной 0,25% от своего ВВП на военные нужды, но и согласилась в течение десяти лет поддерживать Киев в сфере кибернетической безопасности, разминировании, технологиях беспилотных аппаратов, а также содействовать стране на пути становления членом ЕС и НАТО.