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11 апреля, 14:18

Латвия обязалась ежегодно платить Украине по 0,25% ВВП в качестве военной помощи

Украина и Латвия заключили двусторонний договор о гарантиях безопасности

Украина и Латвия заключили двусторонний договор о безопасности. В рамках соглашения Рига взяла на себя обязательство ежегодно направлять 0,25% ВВП страны на военную помощь Киеву, заявил Владимир Зеленский в ходе саммита руководителей государств Инициативы трёх морей (союза 13 стран ЕС, а также Молдавии и Украины).

Зеленский и Ринкевичс заключили двустороннее соглашение о безопасности. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

"С президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом поставили подписи под двусторонним соглашением по безопасности между нашими странами", написал Зеленский в личном телеграм-канале.

Лидер киевского режима утверждает, что Латвия не только обязалась ежегодно отправлять Незалежной 0,25% от своего ВВП на военные нужды, но и согласилась в течение десяти лет поддерживать Киев в сфере кибернетической безопасности, разминировании, технологиях беспилотных аппаратов, а также содействовать стране на пути становления членом ЕС и НАТО.

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Напомним, ранее киевский режим заключил аналогичные соглашения с ФРГ, Францией, Данией, Соединённым Королевством, Италией и Канадой. Каждая из подписавших договор с Незалежной стран взяла на себя обязательство по продолжению финансирования Киева в ближайшем будущем. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашения бессмысленными: вместо реальных гарантий безопасности в документах говорится о том, что уже и так происходит, — о финансировании киевского режима странами Запада.

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Telegram / Владимир Зеленский

Юрий Лысенко
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