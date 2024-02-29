Захарова высмеяла соглашения по безопасности Киева и стран Запада

Соглашения по безопасности, заключённые между Киевом и странами Запада, ничего не меняют по существу. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, которые приводит РИА "Новости", в документах речь не идёт о "гарантиях безопасности", в них лишь констатируется то, что давно происходит на практике, — масштабная военно-техническая и финансовая помощь киевскому режиму.

При этом, уверена Захарова, Запад не спешит брать на себя гарантии и обременять себя обязательствами, лишь превращая Украину в бесправную колонию для использования её в качестве инструмента против России.