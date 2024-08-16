Бойцы "Севера" не дали продвинуться ВСУ в приграничье Курской области

Целую неделю бойцы группировки "Север" отражали попытки ВСУ атаковать Курскую область, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что благодаря нашим военным противник не смог продвинуться дальше.

"Ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники подразделений двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что в Сети появился ролик с уничтожением двух пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS возле населённого пункта Мирополье в Сумской области. На опубликованных кадрах можно увидеть, как российский дрон с помощью теплового наблюдения засекает две спрятанные в лесополосе пусковые установки РСЗО.