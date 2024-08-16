Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 07:47

Наши парни испепелили "Искандерами" два HIMARS в лесах Сумщины и показали эпичное видео

ВС РФ уничтожили две установки РСЗО HIMARS в Сумской области, появилось видео

В Сети появился ролик с уничтожением двух пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS с двумя дополнительными пакетами снарядов к ним в Мирополье возле населённого пункта Мирополье в Сумской области. Видео обнавродовало Минобороны РФ.

Армия России уничтожает две пусковых установки РСЗО HIMARS в Сумской области. Видео © Минобороны РФ

"По вскрытым позициям американских РСЗО HIMARS были нанесены два ракетных удара. В результате ударов уничтожены: две пусковые установки РСЗО HIMARS, транспортно-заряжающая машина, два дополнительных пакета (12 реактивных снарядов) к РСЗО HIMARS", – рассказали в ведомстве.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как российский дрон с помощью теплового наблюдения засекает две спрятанные в лесополосе пусковые установки РСЗО. После этого по одной из них прилетает ракета, попадание сопровождается детонацией боеприпасов. Сразу за этим следует удар по второй установке, с теми же последствиями. Для уничтожения вражеских "Химер", предположительно, использовался ОТРК "Искандер".

"Искандер" обратил в пепел колонну техники ВСУ на родине Зеленского перед переброской к Курску
"Искандер" обратил в пепел колонну техники ВСУ на родине Зеленского перед переброской к Курску

Это уже третья пусковая установка HIMARS, ставшая добычей российских ракет за последние сутки. Ранее Life.ru показывал видеоролик с уничтожением ещё одной пусковой установки к этой РСЗО, которая вела огонь по Курской области из лесов Сумщины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров