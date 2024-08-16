Наши парни испепелили "Искандерами" два HIMARS в лесах Сумщины и показали эпичное видео

В Сети появился ролик с уничтожением двух пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS с двумя дополнительными пакетами снарядов к ним в Мирополье возле населённого пункта Мирополье в Сумской области. Видео обнавродовало Минобороны РФ.

Армия России уничтожает две пусковых установки РСЗО HIMARS в Сумской области. Видео © Минобороны РФ

"По вскрытым позициям американских РСЗО HIMARS были нанесены два ракетных удара. В результате ударов уничтожены: две пусковые установки РСЗО HIMARS, транспортно-заряжающая машина, два дополнительных пакета (12 реактивных снарядов) к РСЗО HIMARS", – рассказали в ведомстве.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как российский дрон с помощью теплового наблюдения засекает две спрятанные в лесополосе пусковые установки РСЗО. После этого по одной из них прилетает ракета, попадание сопровождается детонацией боеприпасов. Сразу за этим следует удар по второй установке, с теми же последствиями. Для уничтожения вражеских "Химер", предположительно, использовался ОТРК "Искандер".