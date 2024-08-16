Российские военные в ночь на 16 августа ударили по складам, технике и личному составу ВСУ на железнодорожной станции в Кривом Роге прямо перед отправкой на передовую в Курскую область. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков.

"В 23:40 15 августа по ж/д станции "Червоная" прилетели русские ракеты. Сообщает криворожское подполье: ночью с промежутком в час при полном молчании сирен нанесено 2 удара в район станции "Червоная" около Криворожстали. Видимо, "Искандером-М", – рассказал подпольщик.

По словам информаторов, сначала раздался один мощный взрыв, затем много мелких. Подпольщики считают, что на объекте началась сильная детонация. Позже взрывы повторились, но детонация была сильнее первой. Жители Кривого Рога слышали многочисленные взрывы и видели пожар. На родине Владимира Зеленского отметили, что после первого взрыва на место отправились вереницы скорых. После их отъезда, был второй прилёт, из-за чего приехала новая партия карет скорых.

"Сообщают о поражении склада с БК и состава с военной техникой, который был под загрузкой. Под удар попал личный состав, который вместе с техникой, должен был отправиться на передовую в Курской области", – добавил Лебедев.