Серия взрывов погремела в Киеве в ночь на 16 августа
Взрывы прозвучали в ночь на 16 августа в Киеве на фоне воздушной тревоги
Серия взрывов прогремела в Киеве во время воздушной тревоги, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своём Telegram-канале. Сирена звучала в городе не один час, о чём свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Кличко писал, что в украинской столице работают средства противовоздушной обороны. Он призвал горожан оставаться в укрытиях до отключения сирен воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что в Сумах после взрывов повреждены объекты инфраструктуры. Информацию подтвердили в пресс-службе областной военной администрации. Там добавили, что на ликвидацию последствий брошены силы всех экстренных служб.
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