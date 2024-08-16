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16 августа, 06:20

Серия взрывов погремела в Киеве в ночь на 16 августа

Взрывы прозвучали в ночь на 16 августа в Киеве на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов прогремела в Киеве во время воздушной тревоги, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своём Telegram-канале. Сирена звучала в городе не один час, о чём свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Кличко писал, что в украинской столице работают средства противовоздушной обороны. Он призвал горожан оставаться в укрытиях до отключения сирен воздушной тревоги.

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Ранее сообщалось, что в Сумах после взрывов повреждены объекты инфраструктуры. Информацию подтвердили в пресс-службе областной военной администрации. Там добавили, что на ликвидацию последствий брошены силы всех экстренных служб.

Обложка ©

flickr / ahlynk

Андрей Бражников
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