Серия взрывов погремела в Киеве в ночь на 16 августа

Серия взрывов прогремела в Киеве во время воздушной тревоги, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своём Telegram-канале. Сирена звучала в городе не один час, о чём свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Кличко писал, что в украинской столице работают средства противовоздушной обороны. Он призвал горожан оставаться в укрытиях до отключения сирен воздушной тревоги.