В Сумах после взрывов повреждены объекты инфраструктуры, сообщили в пресс-службе областной военной администрации. Подробности, как и данные о наличии пострадавших, не раскрываются.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области. Подробности не раскрывались, однако их слышали на фоне воздушной тревоги. Также сирена звучала в ряде областей, в том числе в столичном регионе.