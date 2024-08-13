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13 августа, 05:37

В Сумах после взрывов повреждены объекты инфраструктуры

В Сумах после взрывов повреждены объекты инфраструктуры, сообщили в пресс-службе областной военной администрации. Подробности, как и данные о наличии пострадавших, не раскрываются.

"На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы", — говорится в заявлении.

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Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области. Подробности не раскрывались, однако их слышали на фоне воздушной тревоги. Также сирена звучала в ряде областей, в том числе в столичном регионе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Матвей Константинов
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