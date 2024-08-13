В Сумах после взрывов повреждены объекты инфраструктуры
В Сумах после взрывов повреждены объекты инфраструктуры, сообщили в пресс-службе областной военной администрации. Подробности, как и данные о наличии пострадавших, не раскрываются.
"На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы", — говорится в заявлении.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области. Подробности не раскрывались, однако их слышали на фоне воздушной тревоги. Также сирена звучала в ряде областей, в том числе в столичном регионе.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Chaikom