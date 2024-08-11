Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 06:57

В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области Украины снова прогремели взрывы. На каком именно объекте не сообщается, поясняют местные издания. Власти воздерживаются от комментариев.

Тем временем сирены воздушной тревоги работают в целом ряде регионов Незалежной, в том числе в Киеве, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях.

Взрывы прогремели в Киеве и четырёх областях Украины
Взрывы прогремели в Киеве и четырёх областях Украины

Напомним, также минувшей ночью взрывы слышали в Киеве, Полтавской, области, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Власти не раскрывают последствия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fotogenix

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров