В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области Украины снова прогремели взрывы. На каком именно объекте не сообщается, поясняют местные издания. Власти воздерживаются от комментариев.
Тем временем сирены воздушной тревоги работают в целом ряде регионов Незалежной, в том числе в Киеве, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях.
Напомним, также минувшей ночью взрывы слышали в Киеве, Полтавской, области, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Власти не раскрывают последствия.
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