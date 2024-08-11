В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Хмельницкой области Украины снова прогремели взрывы. На каком именно объекте не сообщается, поясняют местные издания. Власти воздерживаются от комментариев.

Тем временем сирены воздушной тревоги работают в целом ряде регионов Незалежной, в том числе в Киеве, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях.