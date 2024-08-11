Взрывы прогремели в Киеве и четырёх областях Украины
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов на территории Киева во время действия воздушной тревоги. В некоторых районах пропало электричество. По словам мэра столицы Виталия Кличко, в регионе работают системы противовоздушной обороны.
Звуки взрывов в ночь на 11 августа слышали также в Полтавской области, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Подробности о последствиях "прилётов" не приводятся. Сирены воздушной тревоги звучат в десяти регионах.
А в Курске тем временем число пострадавших от падения сбитой ракеты ВСУ на многоэтажку выросло до 13 человек. Пожар в девятиэтажном здании потушен. В регионе продолжает действовать ракетная опасность.
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