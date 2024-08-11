Взрывы прогремели в Киеве и четырёх областях Украины

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов на территории Киева во время действия воздушной тревоги. В некоторых районах пропало электричество. По словам мэра столицы Виталия Кличко, в регионе работают системы противовоздушной обороны.

Звуки взрывов в ночь на 11 августа слышали также в Полтавской области, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Подробности о последствиях "прилётов" не приводятся. Сирены воздушной тревоги звучат в десяти регионах.