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Регион
11 августа, 00:29

Взрывы прогремели в Киеве и четырёх областях Украины

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов на территории Киева во время действия воздушной тревоги. В некоторых районах пропало электричество. По словам мэра столицы Виталия Кличко, в регионе работают системы противовоздушной обороны.

Звуки взрывов в ночь на 11 августа слышали также в Полтавской области, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Подробности о последствиях "прилётов" не приводятся. Сирены воздушной тревоги звучат в десяти регионах.

Момент падения украинской ракеты на дом в Курске попал на камеру местных жителей
Момент падения украинской ракеты на дом в Курске попал на камеру местных жителей

А в Курске тем временем число пострадавших от падения сбитой ракеты ВСУ на многоэтажку выросло до 13 человек. Пожар в девятиэтажном здании потушен. В регионе продолжает действовать ракетная опасность.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Илья Пушкарев
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