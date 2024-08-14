Российская ракета разрушила объект инфраструктуры под Черниговом Глава Черниговской ОВА Чаус сообщил о разрушении объекта инфраструктуры 14 августа, 07:58 Объект инфраструктуры разрушен в Черниговской области. Обложка © freepik / wirestock

На Украине в Черниговской области российская ракета поразила объект инфраструктуры, жертв в результате прилёта нет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава областной администрации Вячеслава Чауса.

"В Нежинском районе попадание в инфраструктурный объект", — уточняется в тексте заявления.

Накануне сообщалось, что в Сумах после взрывов повреждены объекты инфраструктуры. Информацию подтвердили в пресс-службе областной военной администрации. Там добавили, что на ликвидацию последствий брошены силы всех экстренных служб.

Авторы Татьяна Миссуми