Бежали, бросая раненых: Российские бойцы заставили ВСУ пожалеть о попытке прорваться в Белгородчину
WP сообщила о больших потерях ВСУ при попытке прорваться в Белгородскую область
Вооружённые силы Украины сурово поплатились за попытку совершить вылазку ещё и в Белгородской области. Подразделения ВСУ были встречены плотным огнём российских войск, которые значительно сократили численность личного состава противника и вынудили его отступить, сообщила американская газета Washington Post.
Собеседники издания из числа украинских военных посетовали, что граница на этом участке оказалась хорошо защищена фортификационными сооружениями и минами. Кроме того, по солдатам начала работать артиллерия, авиация и беспилотники.
"Многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить. Обстрелы оставались такими интенсивными, что выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней, пока утром в четверг не прибыла бронетехника, чтобы эвакуировать их для оказания медицинской помощи", — рассказал WP боец ВСУ с позывным Хакер.
12 августа боевики ВСУ предприняли попытку пробиться на территорию Белгородской области в районе погранперехода "Колотиловка". Несмотря на поддержку танков и другой бронетехники, украинцы были отброшены от границы. По мнению генерал-майора Апти Алаудинова, Киев планировал установить контроль над частью региона.
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