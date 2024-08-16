Вооружённые силы Украины сурово поплатились за попытку совершить вылазку ещё и в Белгородской области. Подразделения ВСУ были встречены плотным огнём российских войск, которые значительно сократили численность личного состава противника и вынудили его отступить, сообщила американская газета Washington Post.

Собеседники издания из числа украинских военных посетовали, что граница на этом участке оказалась хорошо защищена фортификационными сооружениями и минами. Кроме того, по солдатам начала работать артиллерия, авиация и беспилотники.