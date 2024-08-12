Коц: ВСУ пытались танком и пехотой атаковать "Колотиловку" Белгородской области

Украинская армия пыталась атаковать погранпереход "Колотиловка" в Краснояружском районе Белгородской области: в ход пошёл танк, бронемашины и пехота противника. Подробности атаки ДРГ, о которой ранее сообщал Life.ru, рассказал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

"В эти минуты идёт атака на погранпереход "Колотиловка" в Краснояружском районе, из которого местные власти уже объявили эвакуацию. Всё по классике — долбит танк, пытаются подъехать бронемашины, идёт пехота", — сообщил он в своём телеграм-канале.