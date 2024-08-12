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12 августа, 08:52

Коц: ВСУ пытались танком и пехотой атаковать "Колотиловку" Белгородской области

Украинская армия пыталась атаковать погранпереход "Колотиловка" в Краснояружском районе Белгородской области: в ход пошёл танк, бронемашины и пехота противника. Подробности атаки ДРГ, о которой ранее сообщал Life.ru, рассказал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

"В эти минуты идёт атака на погранпереход "Колотиловка" в Краснояружском районе, из которого местные власти уже объявили эвакуацию. Всё по классике — долбит танк, пытаются подъехать бронемашины, идёт пехота", сообщил он в своём телеграм-канале.

Украинская ДРГ пыталась зайти в Беловский район Курской области, но ВС РФ стабилизировали ситуацию
Украинская ДРГ пыталась зайти в Беловский район Курской области, но ВС РФ стабилизировали ситуацию

Он также отметил, что противник в ходе боя так и не был допущен на российскую территорию.

Напомним, что из-за активности ВСУ в Краснояружском районе местных жителей решили эвакуировать в более безопасные населённые пункты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Мария Любицкая
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