Белоусов заслушал на совещании план Генштаба по защите приграничных областей
МО: Белоусов провёл совещание по обеспечению безопасности приграничных регионов
Белоусов провёл совещание по обеспечению безопасности приграничных регионов РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов провёл совещание по вопросам обеспечения безопасности приграничных регионов страны. Речь идёт о Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны РФ.
Министр обороны Андрей Белоусов провёл совещание по вопросам обеспечения безопасности приграничных регионов России. Видео © Telegram / Минобороны России
На встрече министр обсудил с заместителями и губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории региона, а также защиты мирных граждан и объектов инфраструктуры от атак ВСУ. Глава ведомства заслушал план защиты Белгородской области.
"Планируется заслушать план конкретных действий, который подготовлен Генеральным штабом по дополнительным мерам. Речь идёт, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, а также выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач", – пояснил Белоусов.
Глава Минобороны дополнил, что будет лично контролировать, как выполняются все пункты плана.
Life.ru сообщал, что 12 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о начале эвакуации жителей Краснояружского района на фоне возросшей активности ВСУ. По его словам, для обеспечения безопасности населения было принято решение о перемещении людей в более защищённые районы. Из Краснояружского района выехало свыше 11 тысяч белгородцев. Местная администрация полностью закрыла въезд в район. 15 августа на территории региона был введён режим ЧС федерального характера.
Напомним, что с 6 августа в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, в атаке задействованы 12 тысяч бойцов противника. Сейчас потери ВСУ уже достигли 2,3 тысячи военных. По словам Алаудинова, провал атаки заставил Киев сменить тактику, и теперь ВСУ "полезли во все щели" в приграничных районах, но ВС РФ справляются с натиском.