Белоусов заслушал на совещании план Генштаба по защите приграничных областей

Министр обороны России Андрей Белоусов провёл совещание по вопросам обеспечения безопасности приграничных регионов страны. Речь идёт о Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны Андрей Белоусов провёл совещание по вопросам обеспечения безопасности приграничных регионов России. Видео © Telegram / Минобороны России

На встрече министр обсудил с заместителями и губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории региона, а также защиты мирных граждан и объектов инфраструктуры от атак ВСУ. Глава ведомства заслушал план защиты Белгородской области.

"Планируется заслушать план конкретных действий, который подготовлен Генеральным штабом по дополнительным мерам. Речь идёт, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, а также выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач", – пояснил Белоусов.