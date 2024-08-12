В один из районов Белгородской области закрыли въезд из-за напряжённой обстановки

Въезд в Краснояружский район Белгородской области закрыт в связи с напряжённой обстановкой. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Андрей Миськов. Он назвал это вынужденной мерой и призвал местных жителей с пониманием отнестись к такому решению.

"C сегодняшнего дня въезд в муниципалитет полностью закрыт. Это вынужденная временная мера, которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье наших граждан", — написал он в телеграм-канале.

Миськов отметил, что понимает обеспокоенность эвакуированных местных жителей за домашних животных, оставленных в населённых пунктах. Он заверил, что "кормить их будут бойцы самообороны", для этого необходимо оставить заявку в сообщениях на официальной странице в его соцсетях.

Краснояружский район находится на северо-западе Белгородской области и граничит с Сумской областью Украины. Там проживают порядка 15 тысяч человек.