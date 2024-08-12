В один из районов Белгородской области закрыли въезд из-за напряжённой обстановки
Власти закрыли въезд в Краснояружский район Белгородской области
Въезд в Краснояружский район Белгородской области закрыт в связи с напряжённой обстановкой. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Андрей Миськов. Он назвал это вынужденной мерой и призвал местных жителей с пониманием отнестись к такому решению.
"C сегодняшнего дня въезд в муниципалитет полностью закрыт. Это вынужденная временная мера, которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье наших граждан", — написал он в телеграм-канале.
Миськов отметил, что понимает обеспокоенность эвакуированных местных жителей за домашних животных, оставленных в населённых пунктах. Он заверил, что "кормить их будут бойцы самообороны", для этого необходимо оставить заявку в сообщениях на официальной странице в его соцсетях.
Краснояружский район находится на северо-западе Белгородской области и граничит с Сумской областью Украины. Там проживают порядка 15 тысяч человек.
Как ранее сообщал Life.ru, утром в понедельник, 12 августа, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об активности ВСУ на границе Краснояружского района. Он также объявил о начале перемещения жителей района в более безопасные населённые пункты.
Напомним, что 10 августа в Белгородской и Курской областях был введён режим контртеррористической операции из-за угроз со стороны ВСУ. Над регионами ежедневно сбивают вражеские снаряды и беспилотники. Ранее эвакуация была объявлена из Беловского района Курской области.
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