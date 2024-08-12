Озвучены потери ВСУ при безуспешной атаке на пункт пропуска "Колотиловка"

ВСУ лишились 12 военных при попытке атаки на пункт пропуска "Колотиловка" в Белгородской области, ещё 15 были ранены. Об этом сообщает источник SHOT.

По данным телеграм-канала, пятеро из 12-ти погибших подорвались на минах. Те, кому удалось сбежать, совершают перегруппировку сил. Кроме того, в ходе безуспешной атаки противник потерял минимум четыре единицы техники.