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12 августа, 14:50

Озвучены потери ВСУ при безуспешной атаке на пункт пропуска "Колотиловка"

ВСУ лишились 12 военных при попытке атаки пункта "Колотиловка"

ВСУ лишились 12 военных при попытке атаки на пункт пропуска "Колотиловка" в Белгородской области, ещё 15 были ранены. Об этом сообщает источник SHOT.

По данным телеграм-канала, пятеро из 12-ти погибших подорвались на минах. Те, кому удалось сбежать, совершают перегруппировку сил. Кроме того, в ходе безуспешной атаки противник потерял минимум четыре единицы техники.

Момент подрыва ВСУ у пункта пропуска "Колотиловка" в Белгородской области. Видео © SHOT

Коц: ВСУ пытались танком и пехотой атаковать "Колотиловку" Белгородской области
Коц: ВСУ пытались танком и пехотой атаковать "Колотиловку" Белгородской области

Напомним, ещё 8 августа жителей Колотиловки Белгородской области попросили покинуть село из-за обстрелов. Позже стало известно, что российские военные отразили атаку украинской диверсионной группы на пункте пропуска Колотиловка.

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Telegram/Zelenskiy / Official

Александра Вишнякова
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