В одном из районов Белгородской области эвакуируют жителей на фоне активности ВСУ
Гладков: Жителей Краснояружского района Белгородской области начнут эвакуировать
В связи с активностью ВСУ в Краснояружском районе Белгородской области, местных жителей решили эвакуировать в более безопасные населённые пункты. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
"Чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", — говорит Гладков.
Глава региона назвал утром 12 августа "тревожным". Он выразил уверенность, что ВС РФ сделают всё, чтобы справиться с угрозой.
Напомним, что 10 августа в Белгородской и Курской областях был введён режим контртеррористической операции из-за угроз со стороны ВСУ. Над регионами ежедневно сбивают вражеские снаряды и беспилотники. Ранее эвакуация была объявлена из Беловского района Курской области.
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