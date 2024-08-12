В одном из районов Белгородской области эвакуируют жителей на фоне активности ВСУ

В связи с активностью ВСУ в Краснояружском районе Белгородской области, местных жителей решили эвакуировать в более безопасные населённые пункты. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", — говорит Гладков.