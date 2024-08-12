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12 августа, 05:58

В одном из районов Белгородской области эвакуируют жителей на фоне активности ВСУ

Гладков: Жителей Краснояружского района Белгородской области начнут эвакуировать

В связи с активностью ВСУ в Краснояружском районе Белгородской области, местных жителей решили эвакуировать в более безопасные населённые пункты. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", — говорит Гладков.

Глава региона назвал утром 12 августа "тревожным". Он выразил уверенность, что ВС РФ сделают всё, чтобы справиться с угрозой.

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Напомним, что 10 августа в Белгородской и Курской областях был введён режим контртеррористической операции из-за угроз со стороны ВСУ. Над регионами ежедневно сбивают вражеские снаряды и беспилотники. Ранее эвакуация была объявлена из Беловского района Курской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Art Konovalov

Николай Рюмин
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