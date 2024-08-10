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Регион
10 августа, 20:04

Гладков: Удерживаемые ВСУ жители села Пороз вернулись к родным

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возвращении двух жителей села Пороз Грайворонского округа, которые насильственно удерживались украинскими военными. К счастью, с людьми всё хорошо, написал чиновник в Telegram.

Глава региона лично встретился с одним из бывших пленников и его родными. Гладков поинтересовался состоянием мужчины и пообещал оказать помощь.

"Самое главное, что живы остались, с остальным разберёмся, поможем", — добавил губернатор в разговоре с сельчанином.

Встреча губернатора с жителем села Пороз. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

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Напомним, что 10 августа въезд в Пороз закрыли из-за режима КТО. Незадолго до этого в Сети появилась информация о стрельбе и появлении бойцов ВСУ в районе населённого пункта, но жители села это не подтвердили.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Илья Пушкарев
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