Гладков: Удерживаемые ВСУ жители села Пороз вернулись к родным
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возвращении двух жителей села Пороз Грайворонского округа, которые насильственно удерживались украинскими военными. К счастью, с людьми всё хорошо, написал чиновник в Telegram.
Глава региона лично встретился с одним из бывших пленников и его родными. Гладков поинтересовался состоянием мужчины и пообещал оказать помощь.
"Самое главное, что живы остались, с остальным разберёмся, поможем", — добавил губернатор в разговоре с сельчанином.
Встреча губернатора с жителем села Пороз. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
Напомним, что 10 августа въезд в Пороз закрыли из-за режима КТО. Незадолго до этого в Сети появилась информация о стрельбе и появлении бойцов ВСУ в районе населённого пункта, но жители села это не подтвердили.
Telegram / Настоящий Гладков