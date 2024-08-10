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Регион
10 августа, 13:17

Белгородское село Пороз закрыли из-за режима КТО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с жителями Дунайки. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с жителями Дунайки. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в село Пороз Грайворонского городского округа закрыли въезд. Такое решение было принято из-за действующего режима КТО. На данный момент в селе остаются примерно 10 человек.

По его словам, сейчас в Сети появляется противоречивая информация о населённом пункте. При этом жители, которые только что выехали из села, говорят, что стрельбы не слышали и бойцов ВСУ не видели. Но власти решили всё проверить и на это время закрыть въезд.

"Для того, чтобы точно понимать ситуацию, нужно, чтобы в ней разобрались представители наших силовых структур. На данный момент в рамках объявленного в регионе режима КТО въезд в село Пороз закрыт",написал Гладков в своих соцсетях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Дунайке. Видео © Telegram / Вячеслав Гладков

Кроме того, глава региона встретился с жителями села Дунайка и попросил их самостоятельно увезти детей в связи со складывающейся оперативной обстановкой.

Более десяти автомобилей повреждены при ударах ВСУ по Ясным Зорям под Белгородом
Более десяти автомобилей повреждены при ударах ВСУ по Ясным Зорям под Белгородом

Ранее стало известно, что Россия и Украина прекратили обмен пленными на неопределённый срок. Причиной стало уничтожение АПП  "Колотиловка" в Белгородской области. Именно там с 2022 года проходили встречи ВСУ и ВС РФ. Атака на "Колотиловку" прошла 8 августа. Объект сгорел дотла.

Наталья Афонина
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