Белгородское село Пороз закрыли из-за режима КТО
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с жителями Дунайки. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в село Пороз Грайворонского городского округа закрыли въезд. Такое решение было принято из-за действующего режима КТО. На данный момент в селе остаются примерно 10 человек.
По его словам, сейчас в Сети появляется противоречивая информация о населённом пункте. При этом жители, которые только что выехали из села, говорят, что стрельбы не слышали и бойцов ВСУ не видели. Но власти решили всё проверить и на это время закрыть въезд.
"Для того, чтобы точно понимать ситуацию, нужно, чтобы в ней разобрались представители наших силовых структур. На данный момент в рамках объявленного в регионе режима КТО въезд в село Пороз закрыт", — написал Гладков в своих соцсетях.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Дунайке. Видео © Telegram / Вячеслав Гладков
Кроме того, глава региона встретился с жителями села Дунайка и попросил их самостоятельно увезти детей в связи со складывающейся оперативной обстановкой.
Ранее стало известно, что Россия и Украина прекратили обмен пленными на неопределённый срок. Причиной стало уничтожение АПП "Колотиловка" в Белгородской области. Именно там с 2022 года проходили встречи ВСУ и ВС РФ. Атака на "Колотиловку" прошла 8 августа. Объект сгорел дотла.