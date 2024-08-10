Белгородское село Пороз закрыли из-за режима КТО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в село Пороз Грайворонского городского округа закрыли въезд. Такое решение было принято из-за действующего режима КТО. На данный момент в селе остаются примерно 10 человек.

По его словам, сейчас в Сети появляется противоречивая информация о населённом пункте. При этом жители, которые только что выехали из села, говорят, что стрельбы не слышали и бойцов ВСУ не видели. Но власти решили всё проверить и на это время закрыть въезд.

"Для того, чтобы точно понимать ситуацию, нужно, чтобы в ней разобрались представители наших силовых структур. На данный момент в рамках объявленного в регионе режима КТО въезд в село Пороз закрыт", — написал Гладков в своих соцсетях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Дунайке. Видео © Telegram / Вячеслав Гладков

Кроме того, глава региона встретился с жителями села Дунайка и попросил их самостоятельно увезти детей в связи со складывающейся оперативной обстановкой.