Более десяти автомобилей повреждены при ударах ВСУ по Ясным Зорям под Белгородом

В результате ударов ВСУ по населённому пункту Ясные Зори под Белгородом повреждения получили три дома и ещё 12 автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"В результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и посечён один частный дом", — написал он.

В ходе атак вражеских дронов, которые сбрасывали взрывчатку, загорелся гараж с автомобилем и ещё две машины. Огонь удалось быстро ликвидировать с помощью добровольной пожарной дружины. Помимо того, в многоквартирном доме повылетали окна, а осколками посекло восемь авто. На местах работают оперативные службы.