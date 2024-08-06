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Регион
6 августа, 06:05

Более десяти автомобилей повреждены при ударах ВСУ по Ясным Зорям под Белгородом

В результате ударов ВСУ по населённому пункту Ясные Зори под Белгородом повреждения получили три дома и ещё 12 автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"В результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и посечён один частный дом", — написал он.

В ходе атак вражеских дронов, которые сбрасывали взрывчатку, загорелся гараж с автомобилем и ещё две машины. Огонь удалось быстро ликвидировать с помощью добровольной пожарной дружины. Помимо того, в многоквартирном доме повылетали окна, а осколками посекло восемь авто. На местах работают оперативные службы.

Беспилотник ВСУ атаковал частный дом под Белгородом
Беспилотник ВСУ атаковал частный дом под Белгородом

Напомним, что 5 августа Вооружённые силы Украины атаковали две легковушки и один грузовик, которые ехали по дороге в селе Репное под Белгородом. Пострадал водитель одного из транспортных средств.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hieronymus Ukkel

Николай Рюмин
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