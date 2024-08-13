Гладков рассказал об эвакуации жителей Краснояружского района

Из Краснояружского района Белгородской области было эвакуировано свыше 11 тысяч человек. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале, что около тысячи эвакуированных временно размещены в пунктах, созданных в Яковлевском округе.

"Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населённых пунктов. Из-за оперативной обстановки выехало более 11 тысяч человек. Сейчас около 1000 человек находятся в пунктах временного размещения," — сообщил губернатор.

Обстановка в районе остаётся напряжённой, и власти продолжают мониторинг ситуации, чтобы оперативно реагировать на изменения.