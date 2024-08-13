Гладков рассказал об эвакуации жителей Краснояружского района
Губернатор Гладков: Из Краснояружского района выехало более 11 тысяч белгородцев
Из Краснояружского района Белгородской области было эвакуировано свыше 11 тысяч человек. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале, что около тысячи эвакуированных временно размещены в пунктах, созданных в Яковлевском округе.
"Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населённых пунктов. Из-за оперативной обстановки выехало более 11 тысяч человек. Сейчас около 1000 человек находятся в пунктах временного размещения," — сообщил губернатор.
Обстановка в районе остаётся напряжённой, и власти продолжают мониторинг ситуации, чтобы оперативно реагировать на изменения.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале о начале эвакуации жителей Краснояружского района на фоне возросшей активности ВСУ. Он отметил, что для обеспечения безопасности населения было принято решение о перемещении людей в более защищённые районы, подчеркнув, что российские военные примут все необходимые меры для устранения угрозы.
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