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13 августа, 03:55

Гладков рассказал об эвакуации жителей Краснояружского района

Губернатор Гладков: Из Краснояружского района выехало более 11 тысяч белгородцев

Из Краснояружского района Белгородской области было эвакуировано свыше 11 тысяч человек. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале, что около тысячи эвакуированных временно размещены в пунктах, созданных в Яковлевском округе.

"Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населённых пунктов. Из-за оперативной обстановки выехало более 11 тысяч человек. Сейчас около 1000 человек находятся в пунктах временного размещения," — сообщил губернатор.

Обстановка в районе остаётся напряжённой, и власти продолжают мониторинг ситуации, чтобы оперативно реагировать на изменения.

В один из районов Белгородской области закрыли въезд из-за напряжённой обстановки
В один из районов Белгородской области закрыли въезд из-за напряжённой обстановки

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале о начале эвакуации жителей Краснояружского района на фоне возросшей активности ВСУ. Он отметил, что для обеспечения безопасности населения было принято решение о перемещении людей в более защищённые районы, подчеркнув, что российские военные примут все необходимые меры для устранения угрозы.

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Shutterstock / FOTODOM / David Pereiras

Кирилл Сосновских
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