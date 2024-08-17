В США раскрыли, кого Киев направил в Курскую область
WSJ: Киев направил в Курскую область сформированные при поддержке Запада резервы
Киев направил в приграничные регионы Курской области сформированные при поддержке Запада резервы. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
"Для недопущения ослабления линии фронта, значительная часть подразделений была взята из резервных сил, которые Украина формировала при поддержке Запада для операций, которые планируются в этом году и в следующем", — говорится в материале.
В общей сложности, как предполагают западные эксперты, украинская сторона задействовала порядка 11 тысяч военнослужащих для нападения на Курскую область. Кстати, о таком же количестве бойцов, участвующих в операции ВСУ, ранее заявлял командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
Напомним, что ВСУ зашли на территорию РФ и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. Согласно последним данным Минобороны РФ, потери Киева за время боёв под Курском составили 2,3 тысячи военных. После неудачи в Курской области, ВСУ попытались атаковать в других приграничных районах РФ, но российские войска справляются с натиском.
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