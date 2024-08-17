В США раскрыли, кого Киев направил в Курскую область

Киев направил в приграничные регионы Курской области сформированные при поддержке Запада резервы. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

"Для недопущения ослабления линии фронта, значительная часть подразделений была взята из резервных сил, которые Украина формировала при поддержке Запада для операций, которые планируются в этом году и в следующем", — говорится в материале.

В общей сложности, как предполагают западные эксперты, украинская сторона задействовала порядка 11 тысяч военнослужащих для нападения на Курскую область. Кстати, о таком же количестве бойцов, участвующих в операции ВСУ, ранее заявлял командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

