Полковник ВСУ Эмиль Ишкулов, ставший в России фигурантом уголовного дела о преступлениях при атаке на Курскую область, врал, что летом 2014 года попал в плен к батальону "Восток". Об этом журналистам рассказал источник в подразделении. Один из командующих операцией в российском приграничье действительно имел проблемы с ополченцами, однако их общение выдалось коротким.

"Да, эпизод такой был, но на самом деле в плен его никто не брал... Это было всё в Мариновке. Какого-то задерживали человека, в котором заподозрили наблюдателя", — сказал собеседник РИА "Новости".