Один из командиров атаки на Курскую область хотел похвастаться и соврал, что был пленён ополченцами
РИАН: Фигурант дела об атаке на Курскую область врал, что был пленён "Востоком"
Эмиль Ишкулов. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Эмиль Ишкулов
Полковник ВСУ Эмиль Ишкулов, ставший в России фигурантом уголовного дела о преступлениях при атаке на Курскую область, врал, что летом 2014 года попал в плен к батальону "Восток". Об этом журналистам рассказал источник в подразделении. Один из командующих операцией в российском приграничье действительно имел проблемы с ополченцами, однако их общение выдалось коротким.
"Да, эпизод такой был, но на самом деле в плен его никто не брал... Это было всё в Мариновке. Какого-то задерживали человека, в котором заподозрили наблюдателя", — сказал собеседник РИА "Новости".
Что касается "пыток", о которых Ишкулов рассказывал украинским СМИ, то этого не было ни со стороны ополченцев, ни со стороны командира с позывным "Заур". На деле всё кончилось тем, что Ишкулова просто "прогнали куда подальше". По мнению собеседника агентства, такой полёт фантазии может быть следствием желания полковника продвинуться по службе, получить "дивиденды": "мол, давно с нами воюет, убеждённый и последовательный противник, даже в плену у нас побывал".
Напомним, Эмиль Ишкулов стал одним из фигурантов возбуждённого Следкомом дела о преступлениях ВСУ в Курской области. Ему, а также другому командиру Владимиру Пипко вменяют терроризм, убийство и покушение на убийство. СМИ разыскали друга детства Ишкулова. По его словам, будущий офицер хотел стать военным и ничем не выделялся из сверстников.