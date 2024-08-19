За последние сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли серьёзные человеческие и технические потери в Курской области. Они лишились 330 военнослужащих, а также 27 единиц бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В отчёте говорится, что ВСУ потеряли четыре танка, боевую машину пехоты, три бронетранспортёра, 19 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три миномёта.

Общие потери киевского режима за время боёв в Курской области приблизились к 3800 военнослужащим. Также украинские войска лишились 54 танков, 26 БМП, 48 БТР, 281 боевой бронированной машины, 27 артиллерийских орудий, пяти установок ЗРК, семи пусковых установок РСЗО, в том числе трёх HIMARS и одной MLRS, пяти станций радиоэлектронной борьбы, четырёх единиц инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77, а также 123 автомобилей.