"Повышение ставок": Лукашенко назвал цель вылазки ВСУ в Курскую область

Устроив атаку на Курскую область, Киев идёт на повышение ставок, чтобы при возвращении к переговорному процессу украинская сторона могла занять более сильную позицию. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Я согласен с [президентом России Владимиром] Путиным, когда он сказал, что идёт борьба на повышение ставок. Что они [власти Украины] хотят, если вдруг будут переговоры, выиграть более сильную позицию", — сказал он в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

По словам белорусского лидера, на Западе подтверждают, что это цель Киева. Лукашенко подчеркнул, что тактика Незалежной является классической, но в данной ситуации она не подходит.