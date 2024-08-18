"Повышение ставок": Лукашенко назвал цель вылазки ВСУ в Курскую область
Лукашенко: Устроив атаку на Курскую область, Киев идёт на повышение ставок
Устроив атаку на Курскую область, Киев идёт на повышение ставок, чтобы при возвращении к переговорному процессу украинская сторона могла занять более сильную позицию. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Я согласен с [президентом России Владимиром] Путиным, когда он сказал, что идёт борьба на повышение ставок. Что они [власти Украины] хотят, если вдруг будут переговоры, выиграть более сильную позицию", — сказал он в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
По словам белорусского лидера, на Западе подтверждают, что это цель Киева. Лукашенко подчеркнул, что тактика Незалежной является классической, но в данной ситуации она не подходит.
В этом же интервью Лукашенко также обратил внимание на то, что Украина держит на границе с Белоруссией более 120 тысяч военных. При этом, по его словам, белорусско-украинская граница в настоящее время "заминирована как никогда", поэтому ВСУ смогут её пройти лишь с огромными потерями.
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