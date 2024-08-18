Лукашенко: Украина держит более 120 тысяч военных на границе с Белоруссией
Киев держит на границе Украины и Белоруссии более 120 тысяч военных. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
"На белорусско-украинской границе более 120 тысяч военных Украины они держат на нашей границе. Видя их агрессивную политику, мы разместили наших военных вдоль всей границы", — сказал политик в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
Напомним, 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об обнаружении и ликвидации украинских БПЛА, вторгнувшихся в воздушное пространство страны. В МО республики уверены, что данными провокациями Киев хочет втянуть Минск в конфликт. В целях недопущения повторения атак к границе с Незалежной были переброшены спецназ и ракетные установки. Также в Минобороны Белоруссии сообщили, что танки приведены в готовность и переброшены к границе Украины.
Госпогранкомитет Белоруссии заявил об увеличении численности группировки ВСУ на одном из участков границы в июле. В частности, там были замечены американские боевые машины пехоты Bradley, РСЗО HIMARS и другие системы. В ответ на это Минск направил к государственным рубежам дивизион РСЗО "Полонез". В Кремле называли ситуацию вызывающей беспокойство. В Белоруссии подчёркивали, что на границе сохраняется высокая вероятность вооружённых провокаций со стороны Киева. Тогда там находилось 15 тысяч солдат ВСУ.
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