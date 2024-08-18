Лукашенко: Украина держит более 120 тысяч военных на границе с Белоруссией

Киев держит на границе Украины и Белоруссии более 120 тысяч военных. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"На белорусско-украинской границе более 120 тысяч военных Украины они держат на нашей границе. Видя их агрессивную политику, мы разместили наших военных вдоль всей границы", — сказал политик в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".