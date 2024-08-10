Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 12:57

В Минобороны Белоруссии указали на попытки ВСУ втянуть республику в конфликт

Минобороны Белоруссии: ВСУ полётами БПЛА пытаются вовлечь республику в конфликт

Украина пытается втянуть Минск в конфликт полётами БПЛА ВСУ над белорусской территорией. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко, комментируя уничтожение белорусскими силами ПВО 9 августа украинских дронов.

"На фоне решения в июле 2024 г. об отводе Вооружённых сил Республики Беларусь от границы с Украиной данные действия можно рассматривать как провокацию и попытку вовлечь Республику Беларусь в конфликт", — написал Ревенко в соцсети X.

На Украине затрубили о помощи Путину из-за стягивания белорусских военных к границе
На Украине затрубили о помощи Путину из-за стягивания белорусских военных к границе

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал перебросить дополнительные подразделения и бронетехнику к границам с Украиной. На такой шаг белорусский лидер пошёл на фоне вылазки ВСУ в приграничные районы Курской области. По его словам, накануне над республикой и РФ было сбито около десяти беспилотников ВСУ. Лукашенко пояснил, что сразу после обнаружения в воздушном пространстве вражеских целей средства РСЗО и ПВО были переведены в повышенную боевую готовность на их перехват.

Обложка ©

Wikipedia

Наталья Афонина
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров