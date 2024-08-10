В Минобороны Белоруссии указали на попытки ВСУ втянуть республику в конфликт

"На фоне решения в июле 2024 г. об отводе Вооружённых сил Республики Беларусь от границы с Украиной данные действия можно рассматривать как провокацию и попытку вовлечь Республику Беларусь в конфликт" , — написал Ревенко в соцсети X.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал перебросить дополнительные подразделения и бронетехнику к границам с Украиной. На такой шаг белорусский лидер пошёл на фоне вылазки ВСУ в приграничные районы Курской области. По его словам, накануне над республикой и РФ было сбито около десяти беспилотников ВСУ. Лукашенко пояснил, что сразу после обнаружения в воздушном пространстве вражеских целей средства РСЗО и ПВО были переведены в повышенную боевую готовность на их перехват.