На Украине затрубили о помощи Путину из-за стягивания белорусских военных к границе

Белоруссия стягивает свои вооружённые силы к границе с Украиной для отвлечения внимания Киева и помощи России. Так прокомментировал приказ президента республики Александра Лукашенко глава центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (ЦПД СНБО) Незалежной Андрей Коваленко.

"Стягивание сил со стороны Белоруссии к приграничью — это попытка помочь [президенту РФ Владимиру] Путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление. Впрочем, мне кажется, что Лукашенко может прогнозировать последствия любых провокаций", — написал Коваленко у себя в Телеграм-канале