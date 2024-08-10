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Регион
10 августа, 12:47
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На Украине затрубили о помощи Путину из-за стягивания белорусских военных к границе

СНБО: Переброска сил ВС Белоруссии является попыткой отвлечь ВСУ и помочь Путину

Белоруссия стягивает свои вооружённые силы к границе с Украиной для отвлечения внимания Киева и помощи России. Так прокомментировал приказ президента республики Александра Лукашенко глава центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (ЦПД СНБО) Незалежной Андрей Коваленко.

"Стягивание сил со стороны Белоруссии к приграничью — это попытка помочь [президенту РФ Владимиру] Путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление. Впрочем, мне кажется, что Лукашенко может прогнозировать последствия любых провокаций", — написал Коваленко у себя в Телеграм-канале

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Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал перебросить дополнительные подразделения и бронетехнику к границам с Украиной. На такой шаг белорусский лидер пошёл на фоне вылазки ВСУ в приграничные районы Курской области. По его словам, накануне над республикой и РФ было сбито около десяти беспилотников ВСУ. Лукашенко пояснил, что сразу после обнаружения в воздушном пространстве вражеских целей средства РСЗО и ПВО были переведены в повышенную боевую готовность на их перехват.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Дарья Нарыкова
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