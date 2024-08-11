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Регион
11 августа, 08:36

МО Белоруссии: Танки приведены в готовность и переброшены к границе Украины

В Белоруссии с целью усиления приграничных войск решили перебросить на границу с Украиной танки одного механизированного соединения, оно приведено в готовность. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

Погрузка белорусских танков для отправки на границу с Украиной. Видео © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

"Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы", — говорится в сообщении.

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Напомним, напряжение в регионе усилилось 10 августа, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об обнаружении и ликвидации украинских БПЛА, вторгнувшихся в воздушное пространство страны. В МО уверены, что данными провокациями Киев хочет втянуть Минск в конфликт. В целях недопущения повторения атак к границе с Незалежной были переброшены спецназ и ракетные установки.

Обложка ©

Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Николай Рюмин
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