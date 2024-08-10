Минобороны Белоруссии показало обломки сбитых дронов, залетевших с Украины

Минобороны Белоруссии опубликовало кадры с обломками беспилотников ВСУ, уничтоженных накануне системами противовоздушной обороны. На записи видно, что изрешечённые поражающими элементами фрагменты дронов разбросаны где-то в лесистой местности.

"Всё, что осталось от БПЛА, нарушивших государственную границу Белоруссии в воздушном пространстве", — гласит подпись к ролику.