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10 августа, 19:01

Минобороны Белоруссии показало обломки сбитых дронов, залетевших с Украины

Минобороны Белоруссии опубликовало кадры с обломками беспилотников ВСУ, уничтоженных накануне системами противовоздушной обороны. На записи видно, что изрешечённые поражающими элементами фрагменты дронов разбросаны где-то в лесистой местности.

"Всё, что осталось от БПЛА, нарушивших государственную границу Белоруссии в воздушном пространстве", — гласит подпись к ролику.

Обломки сбитых над Белоруссией БПЛА. Видео © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

МИД Белоруссии выразил протест Киеву в связи с нарушением границы дронами ВСУ
МИД Белоруссии выразил протест Киеву в связи с нарушением границы дронами ВСУ

Об обнаружении и ликвидации украинских БПЛА над Белоруссией президент страны Александр Лукашенко сообщил 10 августа. В МО республики уверены, что подобными провокациями Киев хочет втянуть Минск в конфликт. В целях недопущения повторения атак к границе с Незалежной были переброшены спецназ и ракетные установки.

Обложка ©

Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Илья Пушкарев
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