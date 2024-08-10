Минобороны Белоруссии показало обломки сбитых дронов, залетевших с Украины
Минобороны Белоруссии опубликовало кадры с обломками беспилотников ВСУ, уничтоженных накануне системами противовоздушной обороны. На записи видно, что изрешечённые поражающими элементами фрагменты дронов разбросаны где-то в лесистой местности.
"Всё, что осталось от БПЛА, нарушивших государственную границу Белоруссии в воздушном пространстве", — гласит подпись к ролику.
Обломки сбитых над Белоруссией БПЛА. Видео © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
Об обнаружении и ликвидации украинских БПЛА над Белоруссией президент страны Александр Лукашенко сообщил 10 августа. В МО республики уверены, что подобными провокациями Киев хочет втянуть Минск в конфликт. В целях недопущения повторения атак к границе с Незалежной были переброшены спецназ и ракетные установки.
Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь