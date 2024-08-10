МИД Белоруссии выразил протест Киеву в связи с нарушением границы дронами ВСУ
Минск выразил протест временной поверенной в делах Украины из-за дронов ВСУ
Временную поверенную в делах Украины в Белоруссии Ольгу Тимуш вызывали в МИД республики, где ей был заявлен протест в связи с нарушением границы группой беспилотных аппаратов ВСУ, которое произошло 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.
"В МИД была вызвана временная поверенная в делах Украины в Республике Беларусь Ольга Тимуш. Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины", — указано в публикации.
Минск потребовал от представителя Украины принять всё необходимое для того, чтобы подобные инциденты не возобновлялись. В белорусском МИД добавили, что подобные действия Киева могут существенно усугубить эскалацию в регионе.
Напомним, что Лукашенко заявил об уничтожении дронов ВСУ над территорией Белоруссии и России, а также приказал перебросить спецназ и ракетные войска к украинской границе. В Минобороны Белоруссии указали на попытки ВСУ втянуть республику в конфликт. Страна начала консультации с союзниками из-за преступных действий Киева.
ТАСС / Наталия Федосенко