Белоруссия начала консультации с союзниками из-за преступных действий Украины

Белоруссия на фоне уничтожения нескольких украинских БПЛА в своём воздушном пространстве начала консультации с союзниками и партнёрами, а также по линии международных структур. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

"Это очень серьёзный инцидент, который не останется без должной международно-правовой и субстантивной оценки. Данные преступные действия радикально эскалируют ситуацию и представляют собой опасную попытку расшить зону текущего в нашем регионе конфликта", — говорится в сообщении.

МИД также обратился к странам-соседям из Евросоюза (ЕС). В министерстве предупредили, что в случае расширения конфликта его очаг охватит весь регион и перекинется на европейские государства. Республика будет в полной мере использовать право на самооборону и предпримет соответствующие шаги в ответ на провокации, пояснили в МИД Белоруссии. Кроме того, МИД незамедлительно доведёт подробную информацию об инциденте до профильных структур Организации Объединённых Наций (ООН) и ОБСЕ.