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Регион
10 августа, 14:49

Белоруссия начала консультации с союзниками из-за преступных действий Украины

Министерство иностранных дел Республики Беларусь. Обложка © Wikipedia / Homoatrox.

Министерство иностранных дел Республики Беларусь. Обложка © Wikipedia / Homoatrox.

Белоруссия на фоне уничтожения нескольких украинских БПЛА в своём воздушном пространстве начала консультации с союзниками и партнёрами, а также по линии международных структур. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

"Это очень серьёзный инцидент, который не останется без должной международно-правовой и субстантивной оценки. Данные преступные действия радикально эскалируют ситуацию и представляют собой опасную попытку расшить зону текущего в нашем регионе конфликта", — говорится в сообщении.

МИД также обратился к странам-соседям из Евросоюза (ЕС). В министерстве предупредили, что в случае расширения конфликта его очаг охватит весь регион и перекинется на европейские государства. Республика будет в полной мере использовать право на самооборону и предпримет соответствующие шаги в ответ на провокации, пояснили в МИД Белоруссии. Кроме того, МИД незамедлительно доведёт подробную информацию об инциденте до профильных структур Организации Объединённых Наций (ООН) и ОБСЕ.

В Минобороны Белоруссии указали на попытки ВСУ втянуть республику в конфликт
В Минобороны Белоруссии указали на попытки ВСУ втянуть республику в конфликт

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что накануне над республикой было сбито около десяти беспилотников ВСУ. Белорусский лидер пояснил, что сразу после обнаружения в воздушном пространстве вражеских целей средства РСЗО и ПВО были переведены в повышенную боевую готовность на их перехват. В Минобороны страны считают, что Киев хочет таким образом вовлечь Минск в конфликт.

Дарья Нарыкова
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