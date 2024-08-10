Лукашенко поедет лично решать проблемы у границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрался к границе с Украиной, чтобы лично разобраться с ситуацией. По его словам, на данный момент обстановка там неспокойная.

"Вот мы начали совещание, я оторвался от Минска, вчера вечером куча беспилотников, или какие-то там цели, через нас — на территорию России, нарушили воздушное пространство. Пришлось применить силу, пришлось сбивать. То, что не сбили, шли через Россию, информацию передали — они их сбили. Вот видите, как бывает. Мы занимаемся земными вопросами, а там уже на границе неспокойно. Вот я завтра должен быть на месте и разбираться с этими проблемами", — сказал Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Городище Шкловского района.

Глава Республики также добавил, что в каждом государстве, каждый человек должен заниматься своим делом. Своей главной задачей он назвал не допустить конфликта в стране, "чтобы эта зараза не перенеслась на нас". Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия надо уберечь от войны и спокойно разобраться со своими возникшими проблемами.