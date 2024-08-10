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Регион
10 августа, 14:17

Лукашенко поедет лично решать проблемы у границы с Украиной

Лукашенко собрался к границе с Украиной, чтобы лично разобраться с ситуацией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрался к границе с Украиной, чтобы лично разобраться с ситуацией. По его словам, на данный момент обстановка там неспокойная.

"Вот мы начали совещание, я оторвался от Минска, вчера вечером куча беспилотников, или какие-то там цели, через нас на территорию России, нарушили воздушное пространство. Пришлось применить силу, пришлось сбивать. То, что не сбили, шли через Россию, информацию передали они их сбили. Вот видите, как бывает. Мы занимаемся земными вопросами, а там уже на границе неспокойно. Вот я завтра должен быть на месте и разбираться с этими проблемами", — сказал Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Городище Шкловского района.

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Глава Республики также добавил, что в каждом государстве, каждый человек должен заниматься своим делом. Своей главной задачей он назвал не допустить конфликта в стране, "чтобы эта зараза не перенеслась на нас". Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия надо уберечь от войны и спокойно разобраться со своими возникшими проблемами.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал перебросить дополнительные подразделения и бронетехнику к границам с Украиной. На такой шаг белорусский лидер пошёл на фоне вылазки ВСУ в приграничные районы Курской области. По его словам, накануне над республикой и РФ было сбито около десяти беспилотников ВСУ. Лукашенко пояснил, что сразу после обнаружения в воздушном пространстве вражеских целей средства РСЗО и ПВО были переведены в повышенную боевую готовность на их перехват.

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Life.ru

Наталья Афонина
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