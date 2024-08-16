В Минобороны Белоруссии доложили об обстановке у границы, где скопились ВСУ

Украинские военные активно действуют в приграничных с Белоруссией районах, есть высокая вероятность провокаций. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин, передаёт БелТА.

"Обстановка на южном операционном направлении остается напряжённой. Формирования ВС и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны. На всех участках вдоль государственной границы отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и СБУ", — заявил глава ведомства на совещании по вопросам военной безопасности у президента Белоруссии Александра Лукашенко.