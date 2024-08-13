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13 августа, 14:51

Украина сделала хамский выпад в адрес Белоруссии по поводу дронов

Спикер МИД Украины Тихий заявил о нежелании реагировать на обвинения Белоруссии

Киев не видит необходимости давать разъяснения Минску по поводу прилёта украинских БПЛА в Белоруссию. Такой хамский выпад в адрес соседней страны сделал официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Обломок сбитого над Белоруссией украинского БПЛА. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Обломок сбитого над Белоруссией украинского БПЛА. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

"Мы видели эти заявления, тщательно их изучили, проанализировали, и не видим особой целесообразности реагировать", — заявил он на брифинге 13 августа.

Тихий также призывал белорусских коллег "не нагнетать антиукраинских настроений" и не создавать "впечатление каких-то угроз, которых нет".

Минобороны Белоруссии показало обломки сбитых дронов, залетевших с Украины
Минобороны Белоруссии показало обломки сбитых дронов, залетевших с Украины

Напомним, 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об обнаружении и уничтожении украинских беспилотников, а 12 августа в Белоруссии системы ПВО сбили 13 украинских беспилотников. В Минобороны республики считают, что так Киев хочет втянуть Минск в вооружённый конфликт. В целях недопущения атак к границе с Незалежной перебросили спецназ, ракетные установки и даже танки.

Обложка ©

Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Алексей Берковиц
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