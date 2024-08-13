Украина сделала хамский выпад в адрес Белоруссии по поводу дронов

Киев не видит необходимости давать разъяснения Минску по поводу прилёта украинских БПЛА в Белоруссию. Такой хамский выпад в адрес соседней страны сделал официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Обломок сбитого над Белоруссией украинского БПЛА. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

"Мы видели эти заявления, тщательно их изучили, проанализировали, и не видим особой целесообразности реагировать", — заявил он на брифинге 13 августа.