Украина сделала хамский выпад в адрес Белоруссии по поводу дронов
Спикер МИД Украины Тихий заявил о нежелании реагировать на обвинения Белоруссии
Киев не видит необходимости давать разъяснения Минску по поводу прилёта украинских БПЛА в Белоруссию. Такой хамский выпад в адрес соседней страны сделал официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.
Обломок сбитого над Белоруссией украинского БПЛА. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
"Мы видели эти заявления, тщательно их изучили, проанализировали, и не видим особой целесообразности реагировать", — заявил он на брифинге 13 августа.
Тихий также призывал белорусских коллег "не нагнетать антиукраинских настроений" и не создавать "впечатление каких-то угроз, которых нет".
Напомним, 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об обнаружении и уничтожении украинских беспилотников, а 12 августа в Белоруссии системы ПВО сбили 13 украинских беспилотников. В Минобороны республики считают, что так Киев хочет втянуть Минск в вооружённый конфликт. В целях недопущения атак к границе с Незалежной перебросили спецназ, ракетные установки и даже танки.
Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь