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Лукашенко считает, что Путин и ВС РФ "снесут украинских военных" под Курском

18 августа, 09:28
Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Президент РФ Владимир Путин и российская армия не дадут украинским военнослужащим даже шанса перехватить инициативу в Курской области и полностью одержат победу. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

"Естественно, военные и Путин <…> снесут оттуда украинских военных", — подчеркнул глава государства.

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Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко приказал перебросить дополнительные подразделения и бронетехнику к границам с Украиной. Это решение принято на фоне вылазки украинских войск в приграничные районы Курской области, где 6 августа идут боевые столкновения. В Минобороны Белоруссии считают, что Киев хочет вовлечь республику в конфликт.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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