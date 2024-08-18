Лукашенко считает, что Путин и ВС РФ "снесут украинских военных" под Курском
Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Президент РФ Владимир Путин и российская армия не дадут украинским военнослужащим даже шанса перехватить инициативу в Курской области и полностью одержат победу. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
"Естественно, военные и Путин <…> снесут оттуда украинских военных", — подчеркнул глава государства.
Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко приказал перебросить дополнительные подразделения и бронетехнику к границам с Украиной. Это решение принято на фоне вылазки украинских войск в приграничные районы Курской области, где 6 августа идут боевые столкновения. В Минобороны Белоруссии считают, что Киев хочет вовлечь республику в конфликт.