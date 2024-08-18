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18 августа, 09:13

Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ под Курском

Алаудинов: За сутки было уничтожено много солдат ВСУ в Курской области

Большое число украинских военных были уничтожены в приграничных районах Курской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, обстановка в регионе контролируется российскими силами. Как стало известно, бойцы ВСУ на протяжении суток предпринимали попытки прорваться на те участки, где находится подразделения "Ахмата", но им этого сделать не удалось.

"Много [солдат] противника уничтожено. Сегодня из техники удалось уничтожить одну боевую бронированную машину. Противник, который заскочил на те участки, где находятся наши подразделения, уничтожен", — приводит ТАСС слова Алаудинова.

Ранее командир "Ахмата" разоблачил постановку ВСУ о "контроле" над Суджей. По его данным, ВСУ планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС. Он также отметил, что украинская армия начала атаку на Курскую область силами в 12 тысяч солдат, среди которых было множество иностранных наёмников. Однако долгих боёв они не выстояли, заверил Алаудинов.

Алаудинов раскрыл количество уничтоженной техники ВСУ за последние сутки
Алаудинов раскрыл количество уничтоженной техники ВСУ за последние сутки
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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