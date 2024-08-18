Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ под Курском

Большое число украинских военных были уничтожены в приграничных районах Курской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, обстановка в регионе контролируется российскими силами. Как стало известно, бойцы ВСУ на протяжении суток предпринимали попытки прорваться на те участки, где находится подразделения "Ахмата", но им этого сделать не удалось.