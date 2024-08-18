Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ под Курском
Алаудинов: За сутки было уничтожено много солдат ВСУ в Курской области
Большое число украинских военных были уничтожены в приграничных районах Курской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, обстановка в регионе контролируется российскими силами. Как стало известно, бойцы ВСУ на протяжении суток предпринимали попытки прорваться на те участки, где находится подразделения "Ахмата", но им этого сделать не удалось.
"Много [солдат] противника уничтожено. Сегодня из техники удалось уничтожить одну боевую бронированную машину. Противник, который заскочил на те участки, где находятся наши подразделения, уничтожен", — приводит ТАСС слова Алаудинова.
Ранее командир "Ахмата" разоблачил постановку ВСУ о "контроле" над Суджей. По его данным, ВСУ планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС. Он также отметил, что украинская армия начала атаку на Курскую область силами в 12 тысяч солдат, среди которых было множество иностранных наёмников. Однако долгих боёв они не выстояли, заверил Алаудинов.
Telegram / V_Zelenskiy_official