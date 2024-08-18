Алаудинов раскрыл количество уничтоженной техники ВСУ за последние сутки

За последние сутки в Курской области бойцы спецназа "Ахмат" совместно с военными из 2-й бригады спецназа и Сил специальных операций (ССО) РФ уничтожили 11 единиц техники, принадлежащей Вооружённым силам Украины. Об этом вечером 18 августа в своём телеграм-канале сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Алаудинов рассказывает о потерях ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"

"За прошедшие сутки бойцами спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО в общей сложности уничтожено на нашем участке: два танка, ББМ (боевых бронированных машины. — Прим.Life.ru) четыре, один Stryker, два миномёта и три пикапа, <...> и одна ИМР (инженерная машина разграждения. — Прим.Life.ru)", — заявил Алаудинов.

Помимо этого, заместитель руководителя Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ раскрыл потери среди личного состава ВСУ. По его словам, было уничтожено более 50 украинских военнослужащих.