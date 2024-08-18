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18 августа, 00:28

Алаудинов раскрыл количество уничтоженной техники ВСУ за последние сутки

Алаудинов: Спецназ уничтожил 11 единиц техники ВСУ в Курской области

За последние сутки в Курской области бойцы спецназа "Ахмат" совместно с военными из 2-й бригады спецназа и Сил специальных операций (ССО) РФ уничтожили 11 единиц техники, принадлежащей Вооружённым силам Украины. Об этом вечером 18 августа в своём телеграм-канале сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Алаудинов рассказывает о потерях ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"

"За прошедшие сутки бойцами спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО в общей сложности уничтожено на нашем участке: два танка, ББМ (боевых бронированных машины. — Прим.Life.ru) четыре, один Stryker, два миномёта и три пикапа, <...> и одна ИМР (инженерная машина разграждения. — Прим.Life.ru)", — заявил Алаудинов.

Помимо этого, заместитель руководителя Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ раскрыл потери среди личного состава ВСУ. По его словам, было уничтожено более 50 украинских военнослужащих.

"Обстановка подконтрольная": Попытки ВСУ прорваться под Курском заканчиваются крахом, заявил Алаудинов
"Обстановка подконтрольная": Попытки ВСУ прорваться под Курском заканчиваются крахом, заявил Алаудинов

Ранее Алаудинов обнародовал видео уничтожения военной техники, принадлежащей ВСУ, в районе Суджи в Курской области. Как заявил командир спецназа "Ахмат", она горит превосходно.

Обложка ©

Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"

Алексей Соловьёв
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