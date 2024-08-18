Алаудинов раскрыл количество уничтоженной техники ВСУ за последние сутки
Алаудинов: Спецназ уничтожил 11 единиц техники ВСУ в Курской области
За последние сутки в Курской области бойцы спецназа "Ахмат" совместно с военными из 2-й бригады спецназа и Сил специальных операций (ССО) РФ уничтожили 11 единиц техники, принадлежащей Вооружённым силам Украины. Об этом вечером 18 августа в своём телеграм-канале сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
Алаудинов рассказывает о потерях ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"
"За прошедшие сутки бойцами спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО в общей сложности уничтожено на нашем участке: два танка, ББМ (боевых бронированных машины. — Прим.Life.ru) четыре, один Stryker, два миномёта и три пикапа, <...> и одна ИМР (инженерная машина разграждения. — Прим.Life.ru)", — заявил Алаудинов.
Помимо этого, заместитель руководителя Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ раскрыл потери среди личного состава ВСУ. По его словам, было уничтожено более 50 украинских военнослужащих.
Ранее Алаудинов обнародовал видео уничтожения военной техники, принадлежащей ВСУ, в районе Суджи в Курской области. Как заявил командир спецназа "Ахмат", она горит превосходно.
Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"