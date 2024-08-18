"Горит превосходно": Появилось видео уничтожения военной техники ВСУ в Курской области

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов обнародовал видео уничтожения военной техники, принадлежащей Вооружённым силам Украины, в районе Суджи в Курской области. Как написал замглавы главного военно-политического управления Минобороны РФ в своём телеграм-канале, она горит превосходно.

Уничтожение техники ВСУ. Видео © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"

"Всё, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно. Иностранная военная техника горит превосходно", — говорится в подписи к видеозаписи.