"Горит превосходно": Появилось видео уничтожения военной техники ВСУ в Курской области
Алаудинов показал видео уничтожения военной техники ВСУ в районе Суджи
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов обнародовал видео уничтожения военной техники, принадлежащей Вооружённым силам Украины, в районе Суджи в Курской области. Как написал замглавы главного военно-политического управления Минобороны РФ в своём телеграм-канале, она горит превосходно.
Уничтожение техники ВСУ. Видео © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"
"Всё, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно. Иностранная военная техника горит превосходно", — говорится в подписи к видеозаписи.
Накануне, 17 августа, Алаудинов сообщал, что российские военные круглосуточно пресекают попытки украинских войск прорваться в приграничных районах Курской области. По его словам, обстановка в регионе "достаточно-таки рабочая, подконтрольная", и все атаки противника отражаются.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine