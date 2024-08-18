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17 августа, 23:07

"Горит превосходно": Появилось видео уничтожения военной техники ВСУ в Курской области

Алаудинов показал видео уничтожения военной техники ВСУ в районе Суджи

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов обнародовал видео уничтожения военной техники, принадлежащей Вооружённым силам Украины, в районе Суджи в Курской области. Как написал замглавы главного военно-политического управления Минобороны РФ в своём телеграм-канале, она горит превосходно.

Уничтожение техники ВСУ. Видео © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"

"Всё, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно. Иностранная военная техника горит превосходно", — говорится в подписи к видеозаписи.

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Накануне, 17 августа, Алаудинов сообщал, что российские военные круглосуточно пресекают попытки украинских войск прорваться в приграничных районах Курской области. По его словам, обстановка в регионе "достаточно-таки рабочая, подконтрольная", и все атаки противника отражаются.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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