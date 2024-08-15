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15 августа, 16:32

Картаполов назвал Life.ru лекарство из 3 букв для ВСУшников, издевавшихся над дедушкой в Судже

Картаполов: Излечить нацистскую сущность Украины поможет ФАБ-5000

Андрей Картаполов. Обложка © Wikipedia / Алексей Ерешко

Андрей Картаполов. Обложка © Wikipedia / Алексей Ерешко

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что против украинских нацистов, которые глумятся над пожилыми мирными жителями в Курской области, есть одно лекарство — это авиационная бомба ФАБ-5000.

"Какая прививка сможет излечить эту заразу? И есть ли такая?" — спросил у депутата корреспондент Life.ru.

"ФАБ-5000", — коротко ответил Картаполов.

ВСУшникам, издевавшимся над дедушкой в Судже, предложили напомнить, как с нацистами поступали в ВОВ
ВСУшникам, издевавшимся над дедушкой в Судже, предложили напомнить, как с нацистами поступали в ВОВ

Напомним, несколько дней назад на окраине курской Суджи украинский военный в нацистской каске снял издевательства над 74-летним российским пенсионером. SHOT выяснил, что воякой оказался 38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк. За его поимку лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже пообещал 5 миллионов рублей. А тот самый пенсионер с видео — Александр Гусаров — пытался выйти в расположение к российским войскам, но заблудился и наткнулся на двух солдат ВСУ. Его внучка рассказала, что о дедушке нет информации с 11 августа, но семья продолжает верить, что его найдут живым.

Александр Юнашев
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