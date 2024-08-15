Картаполов назвал Life.ru лекарство из 3 букв для ВСУшников, издевавшихся над дедушкой в Судже
Картаполов: Излечить нацистскую сущность Украины поможет ФАБ-5000
Андрей Картаполов. Обложка © Wikipedia / Алексей Ерешко
Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что против украинских нацистов, которые глумятся над пожилыми мирными жителями в Курской области, есть одно лекарство — это авиационная бомба ФАБ-5000.
"Какая прививка сможет излечить эту заразу? И есть ли такая?" — спросил у депутата корреспондент Life.ru.
"ФАБ-5000", — коротко ответил Картаполов.
Напомним, несколько дней назад на окраине курской Суджи украинский военный в нацистской каске снял издевательства над 74-летним российским пенсионером. SHOT выяснил, что воякой оказался 38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк. За его поимку лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже пообещал 5 миллионов рублей. А тот самый пенсионер с видео — Александр Гусаров — пытался выйти в расположение к российским войскам, но заблудился и наткнулся на двух солдат ВСУ. Его внучка рассказала, что о дедушке нет информации с 11 августа, но семья продолжает верить, что его найдут живым.